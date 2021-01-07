Бразильская модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret с горячими подружками похвастались фигурами на пляже

Модель, которой восхищаются миллионы, не может никого оставить равнодушным, передает Politeka.net. В этот раз красотка сверкнула идеальными изгибами в компании шикарных красоток.

Амбросио позировала посередине. На звезде - купальник коричневого оттенка, выделивший небольшую грудь. Прелести соблазнительно смотрелись в столь тесном лифчике.

Звезда накинула сверху парео, видимо, чтобы не сгорели ее плечи.

Завораживали взгляд стройная фигура, а именно тонкая талия и красивый пресс. Длинные ножки также смотрелись очень эффектно на фото. Красотка подогнула ножку, хвастаясь ее стройностью.

Зеркальные очки скрыли ее глаза и стали отличным завершением образа.

Жаркие подружки модели также надели разные бикини, в которых сверкнули своими головокружительными формами - очень эффектно.

У каждой из трех соблазнительниц был идеальный загар.

Фото не собрали много лайков и комментариев. В сторис нельзя посмотреть, как люди отреагировали на фото.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио родилась в 1981 году. Первые шаги в модельной карьере она начала делать в 12 лет, когда поступила на модельные курсы.

В 15 лет будущая звезда одержала победу в национальном конкурсе Elite Model Look, после которой подписала контракт с агентством.

Красотка стала работать с известнейшими брендами и в результате получила огромную популярность, которая не становится ниже с годами.

Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.

Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.

А еще Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в миниатюрном бикини.