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Супермодель Алессандра Амбросио, которая является ангелом Victoria’s Secret, заставила любоваться поклонников безупречной фигурой, задрав платье

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Тропики», - коротко говорится в подписи к кадрам.

Уточним, что на фото можно заметить Амбросио в платье, которое знаменитость решила элегантно задрать и показать гладкие и безупречные формы.

«Затмила солнце!», «божественный вид», «выглядишь на все что», «о, боже мой. Ты просто совершенство», «ты фантастически выглядишь», «роскошный вид», «очень и очень красиво!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что бразильская модель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret порадовала фанатов "вкусным" образом

Алессандра с распущенными и слегка растрепанными волосами, в солнцезащитных очках и накинутом на плечи персиковом парео выглянула на веранду ресторана, покрутившись перед камерой. Модель отставила ручку, распахнув парео, и блеснула загорелыми прелестями - прямо райское наслаждение.

Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.

Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.

А еще Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret игриво расставила ножки в миниатюрном бикини.