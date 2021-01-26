О такой фигуре мечтают многие женщины

Модель бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой в домашней обстановке

Как сообщает Politeka.net, бразильская красотка поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

На кадрах Амбросио показала, как можно выглядеть соблазнительно даже в простом домашнем наряде. Модель позирует возле окна в свободный спортивных штанах и розовом топе. Такой наряд идеально подчеркивает грудь красотки и позволяет ей покрасоваться своим накачанным прессом.

Модель выглядит максимально естественно: на ней минимум макияжа, а ее волосы свободно спадают на лицо без какой-либо укладки.

Судя по подписи, сейчас Амбросио находится не дома, а в Германии.

Поклонники модели пришли в восторг от ее непринужденного образа.

«Эти кубики!», «Восхитительная!», «Всегда красивая», «Такая горячая», «Ангел», «Хорошая фигура», - пишут люди в комментариях к снимкам.

Ранее мы писали, что Алессандра решила устроить чувственную фотосессию на природе, в очередной раз напомнив поклонникам о своей впечатляющей физической форму.

На фото модель позировала рядом с водой в соблазнительном белом купальнике-бикини. Миниатюрные треугольнички ткани на завязках так и будорожат воображение зрителя. Амбросио дополнила свой образ милым полупрозрачным парео в цветочек.

Напомним, знойная красотка из Victoria’s Secret взбудоражила воображение видом в крошечном купальнике.

Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" побаловала роскошными видами в микро-бикини: "Эй, сладкая!".

Также Politeka писала, что бывший ангел Victoria’s Secret в пикантной позе с ножкой кверху показала свое великолепие: "Всегда страстная".