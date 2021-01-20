Звезда бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала соблазнительное тело в миниатюрном купальнике
Популярная модель поделилась жаркими фото с отдыха на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Бразильская красотка у себя на родине не теряет времени зря. Так, Алессандра решила устроить чувственную фотосессию на природе, в очередной раз напомнив поклонникам о своей впечатляющей физической форму.
На фото модель позирует у воды в соблазнительном белом купальнике-бикини. Миниатюрные треугольнички ткани на завязках так и будорожат воображение зрителя. Амбросио дополнила свой образ милым полупрозрачным парео в цветочек.
На снимках модель сидит на песке, пожав ноги. Она играет со своими роскошными волосами, закинув руки за голову и слегка прогнувшись вбок, тем самым демонстрируя идеально плоский животик.
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Поклонники знойной красавицы не смогли пройти мимо таких кадров.
«Идеально красивая! Одна из моих любимых моделей!», «Восхитительная», «Красивый человек с красивой личностью», «Ты такой экзотичный бриллиант», «прекрасна», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Амбросио похвасталась изгибами в крохотном светлом бикини, которое едва прикрывало самые сокровенное.
Модель позировала на пляже, стоя по колено в воде. Алессандра повернулась к камере боком, блеснув оголенными ягодицами в бикини. Красотка слегка выгнулась, она сделала высокую прическу, а образ завершили различные стильные аксессуары.
Напомним, звезда "Victoria’s Secret" в мини-юбке показала, как правильно получать наслаждение.
А еще Politeka сообщала, что красотка из "Victoria’s Secret" устроила встряску для своих наливных "персиков" в стиле Волочковой.
Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret в платье с вырезами зажгла страстной самбой.