Известная модель Алессандра Амбросио, звезда "Victoria’s Secret", похвасталась идеальной фигурой на пляже
Модель соблазняет своими шикарными формами, ведь никогда не скажешь, что эта женщина родила двоих детей, пишет Politeka.net.
В этот раз звезда похвасталась изгибами в крохотном светлом бикини, которое едва прикрывало самые сокровенное.
Модель позировала на пляже, стоя по колено в воде. Алессандра повернулась к камере боком, блеснув оголенными ягодицами в бикини.
Кроме того, нельзя пропустить, насколько у нее подкаченные ножки.
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Красотка слегка выгнулась, она сделала высокую прическу, а образ завершили различные стильные аксессуары. В частности очки прикрыли ее глаза, отсвечивая голубыми стеклами.
"Чтобы иметь смысл .... ☀️💭", - написала модель.
За 13 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много приятных слов, которых достойна ее фигура.
"Эй, сладкая! Я влюбился", - написал один из поклонников.
Отметим, что Алессандра Амбросио с 2005 года встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром.
24 августа 2008 года у пары родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур, а 7 мая 2012 года — сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур.
В 2018 году пара рассталась.
Звезда активно занимается съемками, в том числе неоднократно появлялась в фильмах и сериалах.
Кроме того, модель вместе с подругой выпускают купальники собственного бренда.
Остается только удивляться, как красотка совмещает карьеру с воспитанием детей.
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