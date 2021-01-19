Известная модель Алессандра Амбросио, звезда "Victoria’s Secret", похвасталась идеальной фигурой на пляже

Модель соблазняет своими шикарными формами, ведь никогда не скажешь, что эта женщина родила двоих детей, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда похвасталась изгибами в крохотном светлом бикини, которое едва прикрывало самые сокровенное.

Модель позировала на пляже, стоя по колено в воде. Алессандра повернулась к камере боком, блеснув оголенными ягодицами в бикини.

Кроме того, нельзя пропустить, насколько у нее подкаченные ножки.

Красотка слегка выгнулась, она сделала высокую прическу, а образ завершили различные стильные аксессуары. В частности очки прикрыли ее глаза, отсвечивая голубыми стеклами.

"Чтобы иметь смысл .... ☀️💭", - написала модель.

За 13 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много приятных слов, которых достойна ее фигура.

"Эй, сладкая! Я влюбился", - написал один из поклонников.

Отметим, что Алессандра Амбросио с 2005 года встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром.

24 августа 2008 года у пары родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур, а 7 мая 2012 года — сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур.

В 2018 году пара рассталась.

Звезда активно занимается съемками, в том числе неоднократно появлялась в фильмах и сериалах.

Кроме того, модель вместе с подругой выпускают купальники собственного бренда.

Остается только удивляться, как красотка совмещает карьеру с воспитанием детей.

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