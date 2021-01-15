Известная модель Алессандра Амбросио, звезда "Victoria’s Secret", показала себя во время релакса

На фото красотка позировала в купальнике, лежа на белых простынях. Алессандра задрала ножки, хвастаясь их безупречностью. Амбросио решила в этот раз оставить волосы распущенными, взявшись за них рукой, а смотрела в объектив камеры и улыбалась. Снимок получился нежным и увлекательным, ведь девушка выглядит эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, но обычно красавица получает множество комплиментов:

"Все красиво!", "Похожа на маленькую девочку", "ты такая красивая", "Слишком красивая женщина", "Великолепный наряд", "эффектная великолепная девушка", "Как всегда вдохновляет !!!", "Алессандра безупречная", "Я люблю видеть тебя такой счастливой и радостной, Алессандра", "Всегда страстная", "Ты идешь играть у меня на заднем дворе".

Мы писали, что популярная американская модель и звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике.

На фото Аллесандра предстала в женственном розовом бикини, которое едва прикрыло самое интимное. Модель выгнулась так, чтобы ее загорелое тело выглядело лучшим образом. Глаза красотка прикрыла от удовольствия.

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