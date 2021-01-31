Известная модель Алессандра Амбросио, звезда "Victoria’s Secret", поразила горячим видом на известном телевизионном шоу

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фотографий, сделанных во время съемки немецкого шоу «Топ-модель» - аналог нашего «Топ-модель по-украински».

На Алессандре были одеты объемные штаны с высокой посадкой и миниатюрный топ, который больше напоминал лифчик. Красотка подчеркнула свои выдающиеся формы, но, чтобы образ не выглядел пошло, накинула сверху пиджак. Особой изюминкой оказался тот факт, что топ был наполовину прозрачным. Образ дополняли украшения на шее и руках. Роскошные волосы модели прибавили шарму снимку.

«Леди босс», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Какая красивая», «Ты всегда такая обаятельная?», «Королева боссов», «Одна из самых красивых женщин в мире», «Богиня», «Но на тебе обручальное кольцо», «Удивительно», «Ты такая милая, люблю тебя, Алессандра», «Вы выглядите просто невероятно, Алессандра. Сказочно!», «Ты выглядишь так красиво и замечательно. Не могу подобрать слов, чтобы описать эту красоту», - пишут пользователи сети.

На данный момент неизвестно, что Амбросио делала на съемках. Возможно, она стала еще одной судьей проекта.

Напомним, что Алессандра Амбросио в пикантной позе с ножкой кверху показала свое великолепие: «Всегда страстная».

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио показала, как выглядеть горячо в домашнем образе: "идеальные формы".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио взбудоражила воображение видом в крошечном купальнике: "Экзотичный бриллиант".