Зірка бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продемонструвала спокусливе тіло в мініатюрному купальнику

Популярна модель поділилася спекотними фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Бразильська красуня у себе на батьківщині не втрачає часу даремно. Так, Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.

На фото модель позує біля води в спокусливому білому купальнику-бікіні. Мініатюрні трикутнички тканини на зав'язках так і розбурхують уяву глядача. Амбросіо доповнила свій образ милим напівпрозорим парео в квіточку.

На знімках модель сидить на піску, потиснувши ноги. Вона грає зі своїм розкішним волоссям, закинувши руки за голову і злегка прогнувшись убік, тим самим демонструючи ідеально плоский животик.

Шанувальники спекотної красуні не змогли пройти повз таких кадрів.

"Ідеально красива! Одна з моїх улюблених моделей!", "Чудова", "красива людина з красивою особистістю", "Ти такий екзотичний діамант", "прекрасна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Амбросіо похвалилася вигинами в крихітному світлому бікіні, яке ледь прикривало найпотаємніше.

Модель позувала на пляжі, стоячи по коліно у воді. Алессандра повернулася до камери боком, блиснувши оголеними сідницями в бікіні. Красуня злегка вигнулася, вона зробила високу зачіску, а образ завершили різні стильні аксесуари.

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