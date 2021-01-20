Зірка бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо продемонструвала спокусливе тіло в мініатюрному купальнику
Популярна модель поділилася спекотними фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Бразильська красуня у себе на батьківщині не втрачає часу даремно. Так, Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.
На фото модель позує біля води в спокусливому білому купальнику-бікіні. Мініатюрні трикутнички тканини на зав'язках так і розбурхують уяву глядача. Амбросіо доповнила свій образ милим напівпрозорим парео в квіточку.
На знімках модель сидить на піску, потиснувши ноги. Вона грає зі своїм розкішним волоссям, закинувши руки за голову і злегка прогнувшись убік, тим самим демонструючи ідеально плоский животик.
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Шанувальники спекотної красуні не змогли пройти повз таких кадрів.
"Ідеально красива! Одна з моїх улюблених моделей!", "Чудова", "красива людина з красивою особистістю", "Ти такий екзотичний діамант", "прекрасна", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Амбросіо похвалилася вигинами в крихітному світлому бікіні, яке ледь прикривало найпотаємніше.
Модель позувала на пляжі, стоячи по коліно у воді. Алессандра повернулася до камери боком, блиснувши оголеними сідницями в бікіні. Красуня злегка вигнулася, вона зробила високу зачіску, а образ завершили різні стильні аксесуари.
Нагадаємо, зірка "Victoria's Secret" в міні-спідниці показала, як правильно отримувати насолоду.
А ще Politeka повідомляла, що красуня з Victoria's Secret" влаштувала струс для своїх наливних "персиків" в стилі Волочкової.
Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret в сукні з вирізами запалила пристрасною самбою.