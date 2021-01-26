Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою в домашній обстановці
Як повідомляє Politeka.net, бразильська красуня поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах Амбросіо показала, як можна виглядати спокусливо навіть у простому домашньому вбранні. Модель позує біля вікна у вільний спортивних штанях і рожевому топі. Таке вбрання ідеально підкреслює груди красуні і дозволяє їй покрасуватися своїм накачаним пресом.
Модель виглядає максимально природно: на ній мінімум макіяжу, а її волосся вільно спадають на обличчя без будь-якого укладання.
Судячи з підпису, зараз Амбросіо знаходиться не вдома, а в Німеччині.
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Шанувальники моделі прийшли в захват від її невимушеного образу.
"Ці кубики!", "Чудова!", "Завжди красива", "така гаряча", "Ангел", "хороша фігура", - пишуть люди в коментарях до знімків.
Раніше ми писали, що Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.
На фото модель позувала поруч з водою в спокусливому білому купальнику-бікіні. Мініатюрні трикутнички тканини на зав'язках так і розбурхують уяву глядача. Амбросіо доповнила свій образ милим напівпрозорим парео в квіточку.
Нагадаємо, спекотна красуня з Victoria's Secret розбурхала уяву видом в крихітному купальнику.
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