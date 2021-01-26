Про таку фігуру мріють багато жінок

Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою в домашній обстановці

Як повідомляє Politeka.net, бразильська красуня поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Амбросіо показала, як можна виглядати спокусливо навіть у простому домашньому вбранні. Модель позує біля вікна у вільний спортивних штанях і рожевому топі. Таке вбрання ідеально підкреслює груди красуні і дозволяє їй покрасуватися своїм накачаним пресом.

Модель виглядає максимально природно: на ній мінімум макіяжу, а її волосся вільно спадають на обличчя без будь-якого укладання.

Судячи з підпису, зараз Амбросіо знаходиться не вдома, а в Німеччині.

Шанувальники моделі прийшли в захват від її невимушеного образу.

"Ці кубики!", "Чудова!", "Завжди красива", "така гаряча", "Ангел", "хороша фігура", - пишуть люди в коментарях до знімків.

Раніше ми писали, що Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.

На фото модель позувала поруч з водою в спокусливому білому купальнику-бікіні. Мініатюрні трикутнички тканини на зав'язках так і розбурхують уяву глядача. Амбросіо доповнила свій образ милим напівпрозорим парео в квіточку.

Нагадаємо, спекотна красуня з Victoria's Secret розбурхала уяву видом в крихітному купальнику.

Як повідомляла Politeka, красуня з "Victoria's Secret" побалувала розкішними видами в мікро-бікіні: "Гей, солодка!".

Також Politeka писала, що колишній ангел Victoria's Secret в пікантній позі з ніжкою догори показала свою пишність: "завжди пристрасна".