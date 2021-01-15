Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка "Victoria's Secret", показала себе під час релаксу

На фото красуня позувала в купальнику, лежачи на білих простирадлах. Алессандра задерла ніжки, хвалячись їх бездоганністю. Амбросіо вирішила цього разу залишити волосся розпущеним, взявшись за них рукою, а дивилася в об'єктив камери і посміхалася. Знімок вийшов ніжним і захоплюючим, адже дівчина виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, але зазвичай красуня отримує безліч компліментів:

"Все красиво!", "Схожа на маленьку дівчинку", "ти така красива"," Занадто красива жінка", "чудовий наряд"," ефектна чудова дівчина", " як завжди надихає !!!", "Алессандра бездоганна", "я люблю бачити тебе такою щасливою і радісною, Алессандра", "завжди пристрасна", "ти йдеш грати У мене на задньому дворі".

Ми писали, що популярна американська модель і зірка Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо порадувала шанувальників спокусливими кадрами в купальнику.

На фото Аллесандра постала в жіночному рожевому бікіні, яке ледь прикрило найінтимніше. Модель вигнулася так, щоб її засмагле тіло виглядало найкращим чином. Очі красуня прикрила від задоволення.

Нагадаємо, зірка "Victoria's Secret" в міні-спідниці показала, як правильно отримувати насолоду

А ще Politeka повідомляла, що красуня з "Victoria's Secret" влаштувала струс для своїх наливних "персиків" в стилі Волочкової

Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret у сукні з вирізами запалила пристрасною самбою



