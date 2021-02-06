Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе с подружками

На кадрах Алессандра была в частично прозрачной накидке, которую подвязала на бердах, и бикини. Рядом можно увидеть других девушек в купальниках. Девушки держала в руках белые розы, а волосы оставили распущенными. Красотки развлекались, ворожили в кругу, плавали на лодке. Кадры получились интересными и легкими, ведь модели выглядят безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С благословения Матери морей в кругу друзей мы отметили 2-ю годовщину GAL!

Большое спасибо всем за то, что вы вместе с нами стали частью этого удивительного путешествия.

Мы искренне ценим вашу любовь и поддержку, наполняющую наши сердца радостью.

Желаю, чтобы мы продолжали вместе долгие годы!", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Скучаю", "Какое красивое видео! Очень понравилось! Я вздрогнул !!", "Сильная девушка", "Мы просто должны поблагодарить вас за этот особенный момент!", "Привет, красавица, похоже, ты отлично провел время :) Мне просто интересно, а есть ли в этом месте какие-либо ограничения из-за пандемии??", "Безумно красивая", "Такие шикарные красотки".

Мі писали, что бразильская модель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, померялась формами с подружками.

Стройная Амбросио в очередной раз доказала свое превосходство, изумив безупречной фигурой.

Напомним, красотка из Victoria’s Secret в мини-бикини предалась искушению на пляже

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