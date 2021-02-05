Українцям розповіли, якої інфляції варто чекати в 2021 році

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час заходу "глобальний огляд економіки України" Європейської Бізнес Асоціації. Відео його виступу опубліковано на каналі European Business Association Ukraine в YouTube.

Відзначається, що українська влада зацікавлена в прискоренні інфляції для відновлення економіки. Уряд очікує, що її зростання в 2021 році складе на 4,6% ВВП (валовий внутрішній продукт).

«Ми очікуємо зростання на рівні 4,6%. Ми також очікуємо незначний рівень інфляції - у показниках Нацбанку це 5 + 1 відсоток. Мінекономіки дає дещо вищий прогноз. І ці показники є оптимальними. З одного боку, ми зацікавлені, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку. З іншого-інфляція не повинна в цілому негативно впливати на добробут українців", - заявив прем'єр.

При цьому вона додав, що міжнародні організації та рейтингові агентства також оптимістичні у своїх прогнозах, вони очікують відновлення економіки України.

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