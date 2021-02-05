Украинцам рассказали, какой инфляции стоит ждать в 2021 году

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской Бизнес Ассоциации. Видео его выступления опубликовано на канале European Business Association Ukraine в YouTube.

Отмечается, что украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительство ожидает, что ее рост в 2021 году составит на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).

«Мы ожидаем рост на уровне 4,6%. Мы также ожидаем незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1 процент. Минэкономики дает несколько выше прогноз. И эти показатели являются оптимальными. С одной стороны, мы заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить "экономическим" языком, разогревала экономику. С другой - инфляция не должна в целом негативно влиять на благосостояние украинцев", - заявил премьер.

При этом она добавил, что международные организации и рейтинговые агентства также оптимистичны в своих прогнозах, они ожидают восстановления экономики Украины.

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