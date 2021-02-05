Відома модель Шилпа Сетхі, яку прозвали індійської Кардаш'ян, не стала приховувати свої пишні форми

На фото красуня здалася в прозорій кофтині і шортиках. Як можна помітити, Шилпа залишила волосся розпущеним, а білизну вирішила не надягати. Сетхі постаралася прикрити локонами пишний бюст, який прямо випирав з наряду. Кадр вийшов захоплюючим і захопливим, адже модель виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль красуні в соціальній мережі Instagram.

"Без нарощування волосся", - написала модель під фото.

Відомо, що Шилпа активно веде сторінку в Instagram і показує форми вражаючих розміром. Сетхі збільшила собі спочатку п'яту точку, а після цього зібрала гроші на збільшення грудей. Красуня зараз живе в Нью-Йорку і ні в чому собі не відмовляє.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Безцінне тіло", "створює цілу атмосферу"," для мене це ідол", " яка чиста красуня !!", "Фантастика", "5-й коментар, який я встиг написати раніше інших, похваливши красуню", "Вау, як ти вмієш так заінтригувати бюстом".

Ми писали, що популярна інста-модель Шилпа Сетхі показала себе в максимально жаркому образі.

На фото Шилпа позує в чорній прозорій сукні, розвернувшись спиною.

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