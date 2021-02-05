Відома модель Шилпа Сетхі, яку прозвали індійської Кардаш'ян, не стала приховувати свої пишні форми
На фото красуня здалася в прозорій кофтині і шортиках. Як можна помітити, Шилпа залишила волосся розпущеним, а білизну вирішила не надягати. Сетхі постаралася прикрити локонами пишний бюст, який прямо випирав з наряду. Кадр вийшов захоплюючим і захопливим, адже модель виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль красуні в соціальній мережі Instagram.
"Без нарощування волосся", - написала модель під фото.
Відомо, що Шилпа активно веде сторінку в Instagram і показує форми вражаючих розміром. Сетхі збільшила собі спочатку п'яту точку, а після цього зібрала гроші на збільшення грудей. Красуня зараз живе в Нью-Йорку і ні в чому собі не відмовляє.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Поверталася зі школи": нелюд 13 разів встромив ніж у вчительку, деталі трагедії
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
"У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Безцінне тіло", "створює цілу атмосферу"," для мене це ідол", " яка чиста красуня !!", "Фантастика", "5-й коментар, який я встиг написати раніше інших, похваливши красуню", "Вау, як ти вмієш так заінтригувати бюстом".
Нагадаємо, Російська Кардашьян розкрила халат і показала, які "пампушки" ховає в бікіні
А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян збентежила великими формами в рожевому боді
Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян повиляла знаменитими сідницями в червоних стрінгах