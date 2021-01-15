Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, повиляла ягодицами перед камерой

Звезда, которая прославилась на весь мир благодаря своим пышным формам, дала полюбоваться ими без стеснения, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Квитко позировала на балконе, с которого открывался невероятный вид на пляж.

Звезда надела крохотное бикини красного цвета с поясом из железных колец в районе плавочек. Лифчик был маленьким, и тонкая ткань едва ли прикрывала грудь, высунувшуюся из-под нее.

Тонкая полосочка под грудью прибавила образу некой особенности.

Красотка резко повернулась к камере спиной, чтобы показать еще и впечатляющие виды сзади.

Упругие ягодицы завораживали своими размерами, а стринги не скрывали ничего лишнего.

Чтобы сделать образ более горячим, модель обула красные ботфорты.

Пост был обнародован в фан-группе Анастасии и поэтому за час собрал всего 100 лайков. Однако пользователи сети оставили много комплиментов в сторону красотки.

"Вау, как ты умеешь вилять ягодицами", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Девушка стала одной из моделей агентства «New Stars», в котором не пользовалась особой популярностью, а руководство просило ее похудеть.

Однако жизнь Анастасии заиграла новыми красками, когда она произвела впечатление своей нестандартной внешностью на фотографа Анвара Норова. Так, с 2011 года карьера красотки начала расти.

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