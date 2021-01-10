Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, поделилась новым кадром с модным образом в бежевой кофточке

Девушка продолжает баловать фанатов в социальной сети Инстаграм новыми кадрами, на которых позирует в стильных образах. Так как Анастасия занимается моделингом уже более семи лет, она привыкла показывать себя в смелых нарядах и не скрывает своего тела.

Даже надевая кофты или платья Квитко старается не прятать бюст, ведь очень гордится формами шестого размера и считает, что ей повезло иметь такую уникальную фигуру. При весе семьдесят килограмм девушка имеет тонкую талию, из-за чего в сети часто пишут под фото Анастасии о фотошопе.

В этот раз девушка блистала в бежевой кофте и светлых простых брюках. Для более жаркого кадра она также расстегнула верхние пуговицы на кофточке, что не оставило фанатов равнодушными:

«Так жарко🔥; Ты выглядишь потрясающе 🤤😍😘Растут, как на дрожжах💋; Линда, прекрасная просто ; Выглядит великолепно 😍; Ты потрясающе выглядишь ❤️😍; Bella me encantas 🥰; Бум-бум 🔥; Как ты, черт возьми, великолепна, Господь Иисус, помоги мне понять это, пожалуйста, я молюсь; На самом деле ты очень необычная; Красиво💛🙌; Ух ты такая красивая и шикарная на картинке 💖».

Модель считает, что ей не следует худеть и с гордостью показывает фигуру в образах, которые не скрывают ее тело. Анастасия рекламирует купальники и белье, потому также она привыкла демонстрировать формы в довольно откровенном виде. Тем не менее, критики Квитко не боится.

Анастасия заявляет, что чувствует себя уверенно и так без диет и в таком весе, как сейчас. И хотя девушку нередко обвиняют в фотошопе, сама она никак на это не реагирует. На одном из фото, показанных на фан-аккаунте, она примерила довольно роковой образ.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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