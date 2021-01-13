Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в вечернем образе

На фото Анастасия позировала в топике, который завязала на животикие. Пышный бюст прямо выпирал из тоненькой ткани и можно заметить торчащую красоту. Девушка оставила волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на диване. Квитко была дома и хвасталась вечерним образом, а также цветами, которые можно заметить на фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если ты хочешь получить от меня...", - написала звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комментариями:

«Так жарко; Ты выглядишь потрясающе; Растут, как на дрожжах; Линда, прекрасная просто ; Выглядит великолепно; Ты потрясающе выглядишь; Bella me encantas; Бум-бум; Как ты, черт возьми, великолепна, Господь Иисус, помоги мне понять это, пожалуйста, я молюсь; На самом деле ты очень необычная; Красиво; Ух ты такая красивая и шикарная на картинке».

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила на яхте роскошный отдых.

В этот раз девушка похвасталась крошечным черным купальником, отдыхая на яхте и выставив напоказ ягодицы во всей красе. Пользователи сети не остались равнодушны:

Напомним, русская Кардашьян томно изогнулась в мини-бикини ради идеального загара

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян "поджарила" достоинства на пляже в маленьком белом бикини

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян расстегнула кофточку, похваставшись бюстом шестого размера



