Известная модель Шилпа Сетхи, которую прозвали индийской Кардашьян, не стала скрывать свои пышные формы
На фото красотка показалась в прозрачной кофточке и шортиках. Как можно заметить, Шилпа оставила волосы распущенными, а белье решила не надевать. Сетхи постаралась прикрыть локонами пышный бюст, который прямо выпирал из наряда. Кадр получился увлекательным и манящим, ведь модель выглядит эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальной сети Инстаграм.
"Без наращивания волос", - написала модель под фото.
Известно, что Шилпа активно ведет профиль в Инстаграм и показывает пышные формы впечатляющих размеров. Сетхи увеличила себе сначала пятую ягодицы, а после этого скопила деньги на увеличение груди. Красотка сейчас живет в Нью-Йорке и ведет активную жинь, не отказывая себе в благах.
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Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Бесценное тело", "Создает целую атмосферу", "Для меня это идол", "Какая чистая красотка !!", "Фантастика", "5-й комментарий, который я успел написать раньше других, похвалив красотку", "Вау, как ты умеешь так заинтриговать бюстом".
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