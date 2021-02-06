Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала підтягнуте тіло після тренування

У 51 рік Лопес може показати дивно струнку і підтягнуту фігуру, якою шалено пишається. Справа в тому, що Дженніфер працює над собою кожен день і не збирається зупинятися на досягнутих цілях. Наприклад, нещодавно зірка заявила, що зніметься в серіалі від Нетфлікса і навіть отримає головну роль.

А щоб блищати у всій красі, Лопес вже приступила до підготовки. Причому не забуває зірка і тренування, як видно на знімку. Розкішний прес, підтягнуті форми і ідеальна шкіра – це запорука комплексного підходу до свого здоров'я. У білому топі і квітчастих лосинах актриса перевершить навіть моделей.

"Важливо знати, чим ви повинні харчуватися щодня. Але, можливо, більш важливо знати, що не слід їсти зовсім», — розповідала Лопес про своє харчування. На її думку, не слід харчуватися продуктами з консервантами або з незрозумілою обробкою. А для того, щоб шкіра не була тьмяною, зірка відмовилася від чаю, кави та алкоголю.

В цілому тренується вона мінімум по 3-4 рази на тиждень. Улюблений час занять-ранок, під час якого Лопес також періодично займається йогою.

Як видно на одному з фото, образ Лопес не може залишити байдужим. Виступаючи або без білизни, або в тілесній білизні, яку просто неможливо помітити, артистка дивує витівками. Срібний костюм "мозаїка" з глибокими розрізами на стегнах виглядав просто чудово, за словами фанатів:

"Даааа я готовий до цієї пристрасті ❤; Yass 😭❤️ це буде приголомшливо, я впевнений; Готова до тебе, Дженні!; Ми мали рацію, ти справжній ангел ... наш приголомшливий красивий ангел, підкачала що треба; ти буквально ангел живий🥺 👼 🏼; не можу дочекатися, Боже, побачити таке особисто; так! 😭 🤍 ✨ ✨ цей образ виглядає бездоганним🥺❤️».

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