Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала подтянутое тело после тренировки

В 51 год Лопес может показать удивительно стройную и подтянутую фигуру, которой безумно гордится. Дело в том, что Дженнифер работает над собой каждый день и не собирается останавливаться на достигнутых целях. К примеру, недавно звезда заявила, что снимется в сериале от Нетфликса и даже получит главную роль.

А чтобы блистать во всей красе, Лопес уже приступила к подготовке. Причем не забывает звезда и тренировки, как видно на снимке. Роскошный пресс, подтянутые формы и идеальная кожа – это залог комплексного подхода к своему здоровью. В белом топе и цветастых лосинах актриса превзойдет даже моделей.

«Важно знать, чем вы должны питаться ежедневно. Но, возможно, более важно знать, что не следует есть вовсе», — рассказывала Лопес о своем питании. По ее мнению, не следует питаться продуктами с консервантами или с непонятной обработкой. А для того, чтобы кожа не была тусклой, звезда отказалась от чая, кофе и алкоголя.

В целом тренируется она минимум по 3-4 раза в неделю. Любимое время занятий — утро, во время которого Лопес также периодически занимается йогой.

Как видно на одном из фото, образ Лопес не может оставить равнодушным. Выступая либо без белья, либо в телесном белье, которое просто невозможно заметить, артистка удивляет выходками. Серебряный костюм «мозаика» с глубокими разрезами на бедрах смотрелся просто великолепно, по словам фанатов:

«Даааа я готов к этой страсти ❤; Yass 😭❤️ Это будет потрясающе, я уверен; Готова к тебе, Дженни!; Мы были правы, ты настоящий ангел ... наш потрясающий красивый ангел, подкачала что надо; ты буквально ангел живой 🥺👼🏼; Не могу дождаться, боже, увидеть такое лично; Да! 😭🤍✨✨ этотот образ выглядит безупречным 🥺❤️».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно.