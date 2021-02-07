Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в білому боді захопила ідеальною фігурою

Після пологів Лопес була серйозно стурбована своєю фігурою, адже набрала багато зайвого і сумнівалася свого часу, що їй вдасться скинути все зайве. Тим не менш, артистка взяла себе в руки і почала захоплюватися тріатлоном, який включає плавання, велоїзду і біг. Зірка наполегливо тренувалася і не давала собі розслабитися, після чого вона скинула більше 18 кг!

Тепер артистка ретельно стежить за калоріями і не їсть більше 1200-1400 ккал, їсть тільки здорову їжу, не п'є шкідливих напоїв і займається 4 рази на тиждень. Також Лопес любить ранкову йогу і не пропускає занять з танців.

Як видно на фото, в 51 рік Лопес може з легкістю захопити ідеальними формами і підкорити видом в білому боді без будь-яких модних дизайнів. Досить простого вбрання, але зірка все одно буде виглядати добре завдяки фанатичному небажанню отримати в'ялу шкіру.

Лопес присвячує догляду за собою годину в день мінімум, займаючись обличчям, ніжачись у ванній і зволожуючи шкіру, щоб ти якомога довше залишалася молодою і пружною, її потрібно зволожувати. А також стежити за тим, щоб волога не випаровувалася зі шкіри. Сама Дженніфер робить 3 рази в тиждень зволожуючі маски для обличчя, тіла і волосся, також користуючись кокосовим маслом для локонів окремо.

"Супер тіло і життєрадісне обличчя; це приголомшливий новий стиль для вас ... такий класний і приголомшливий!; Дуже стильно 👌 твоє волосся🔥 просто ідеальні 💛 наша нова Джен; jlo найкраща з кращих !!!; Я хочу таке тіло, але я не тренуюся, і я не так мотивована; Шикарна 🌹; як можна приховати таке тіло під одягом? Злочин!; суцільна розкіш; топ такий короткий і все одно красиво", - пишуть користувачі під стильними фото.

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