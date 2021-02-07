Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белом боди восхитила идеальной фигурой

После родов Лопес была серьезно обеспокоена своей фигурой, ведь набрала много лишнего и сомневалась в свое время, что ей удастся сбросить все лишнее. Тем не менее, артистка взяла себя в руки и начала увлекаться триатлоном, который включает плавание, велоезду и бег. Звезда упорно тренировалась и не давала себе расслабиться, после чего она сбросила более 18 кг!

Теперь артистка тщательно следит за калориями и не ест более 1200-1400 ккал, ест только здоровую пищу, не пьет вредных напитков и занимается 4 раза в неделю. Также Лопес любит утреннюю йогу и не пропускает занятий по танцам.

Как видно на фото, в 51 год Лопес может с легкостью восхитить идеальными формами и покорить видом в белом боди без каких-либо модных дизайнов. Достаточно простого наряда, но звезда все равно будет выглядеть хорошо благодаря фанатичному нежеланию получить дряблую кожу.

Лопес посвящает уходу за собой час в день минимум, занимаясь лицом, нежась в ванной и увлажняя кожу, чтобы ты как можно дольше оставалась молодой и упругой, ее нужно увлажнять. А также следить за тем, чтобы влага не испарялась из кожи. Сама Дженнифер делает 3 раза в неделю увлажняющие маски для лица, тела и волос, также пользуясь кокосовым маслом для локонов отдельно.

«Супер тело и жизнерадостное лицо; Это потрясающий новый стиль для вас ... такой классный и потрясающий!; Очень стильно 👌 твои волосы🔥 просто идеальны 💛 наша новая Джен; Jlo лучшая из лучших !!!; Я хочу такое тело, но я не тренируюсь, и я не так мотивирована; Шикарна 🌹; как можно скрыть такое тело под одеждой? Преступление!; сплошная роскошь; топ такой короткий и все равно красиво», - пишут пользователи под стильными фото.

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