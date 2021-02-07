Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе за кермом " жеребця"

На фото Анастасія позує в мініатюрній сукні, яка ледве приховала пишні сідниці красуні. Дівчина сиділа за кермом Феррарі. Красуня розвернулася боком, показуючи свою гордість не соромлячись. Кадр вийшов дуже цікавим і захоплюючим, адже Квітко виглядає дуже привабливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова любов", "так тихо", "Чудова Дупа", " ти дійсно моя платонічна любов. Всього найкращого, щоб Ви були дуже щасливі", "прекрасна принцеса", "завжди люблю тебе, моя королева"," красива і чудова моя дорога Анастасія"," ти прекрасна принцеса", " який милий милий! Ви дорогоцінні, як прекрасні з усіх", "ви виглядаєте чудовою принцесою", "красива сукня прекрасна принцеса Анастасія, люблю тебе".

Ми писали, що відома модель Анастасія Квітко спокусила формами у відвертій сукні.

Декольте вбрання викликало захват-тканина натягнулася на великих формах, які ледь не оголилися. Сукня стиснула бюст і підняла його, воно обтягнуло талію, підкресливши її стрункість.

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