Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя за рулем "жеребца"

На фото Анастасия позирует в миниатюрном платье, которое еле скрыло пышные ягодицы красотки. Девушка сидела за рулем Феррари. Красотка развернулась боком, показывая свою гордость не стесняясь. Кадр получился очень интересным и увлекательным, ведь Квитко выглядит очень привлекательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная любовь", "Так тихо", "Замечательная задница", "Ты действительно моя платоническая любовь. Всего наилучшего, чтобы вы были очень счастливы", "Прекрасная принцесса", "Всегда люблю тебя, моя королева", "Красивая и чудесная моя дорогая Анастасия", "Ты прекрасная принцесса", "Какой милый милый! Вы драгоценны, как прекрасны из всех", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Красивое платье прекрасная принцесса Анастасия, люблю тебя".

Мы писали, что известная модель Анастасия Квитко соблазнила формами в откровенном платье.

Декольте наряда вызывало восторг - ткань натянулась на больших формах, которые едва не оголились. Платье сжало бюст и приподняла его, оно обтянуло талию, подчеркнув ее стройность.

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