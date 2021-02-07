Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя за рулем "жеребца"
На фото Анастасия позирует в миниатюрном платье, которое еле скрыло пышные ягодицы красотки. Девушка сидела за рулем Феррари. Красотка развернулась боком, показывая свою гордость не стесняясь. Кадр получился очень интересным и увлекательным, ведь Квитко выглядит очень привлекательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Великолепная любовь", "Так тихо", "Замечательная задница", "Ты действительно моя платоническая любовь. Всего наилучшего, чтобы вы были очень счастливы", "Прекрасная принцесса", "Всегда люблю тебя, моя королева", "Красивая и чудесная моя дорогая Анастасия", "Ты прекрасная принцесса", "Какой милый милый! Вы драгоценны, как прекрасны из всех", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Красивое платье прекрасная принцесса Анастасия, люблю тебя".
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Мы писали, что известная модель Анастасия Квитко соблазнила формами в откровенном платье.
Декольте наряда вызывало восторг - ткань натянулась на больших формах, которые едва не оголились. Платье сжало бюст и приподняла его, оно обтянуло талию, подчеркнув ее стройность.
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