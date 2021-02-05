Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в смелом образе

На фото Квитко позирует в салатовой кофточке с завязочками на бюсте, которые не смогли спрятать пышный размер. Волосы у модели остались собранными в хвостик, а позировала звезда у панорамного окна на фоне ночного города. Кадр получился очень смелым и увлекательным, ведь Анастасия выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обалдеть! Готов любоваться кофточкой, часами", "Красивенькая какая", "Она просто шикарна. Красивая женщина - это приглашение к счастью", "Ты выглядишь такой молодой, детка", "Эти прекрасные глаза", "Ты красивая богиня", "Моя любовь", "Спокойной ночи, детка, люблю тебя, большой поцелуй красивая красотка", "С каждым днем ​​она красивее", "Милая и такая шикарная!", "Красиво просто красиво".

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Декольте наряда вызывало восторг - ткань натянулась на больших формах, которые едва не оголились. Платье сжало бюст и приподняла его, оно обтянуло талию, подчеркнув ее стройность. Округлые бедра поражают формой, а благодаря длине наряда оголились стройные ножки.

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