Не обійшлося і без жертв...

У Львові сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Головному управлінні ГУ ДСНС України у Львівській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За даними рятувальників, осередок загоряння був на першому поверсі.

"На момент прибуття пожежників до місця виклику вся квартира на першому поверсі була охоплена вогнем. Токсичний дим, що виник в результаті пожежі, заповнив всю сходову клітку будинку", - повідомили в рятувальники.

Під час огляду будівлі, пожежники знайшли двох людей непритомних, яких на руках винесли на вулицю та з ознаками отруєння продуктами горіння передали медикам.

"Також з охопленого димом будинку рятувальники винесли на руках дитину, яку медики госпіталізували з симптомами отруєння продуктами горіння. Всього із задимлених приміщень пожежники в рятувальних пристроях вивели на свіже повітря 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

На жаль, не обійшлося без жертв. У квартирі, де почалася пожежа виявили тіло жінки.

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Вони перші побачили загоряння і не гаючи часу повідомили рятувальників. Адже в цей день було дуже вітряно і вогонь швидко поширювався і існувала загроза загоряння житлових будинків, але завдяки діям 12-річних дітей біди вдалося уникнути.

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