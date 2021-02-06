Не обошлось и без жертв...

Во Львове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Главном управлении ГУ ГСЧС Украины во Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным спасателей, очаг возгорания был на первом этаже.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира на первом этаже была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома", - сообщили в спасатели.

Во время осмотра здания, пожарные нашли двух людей без сознания, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам.

"Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух 8 человек", - говорится в сообщении.

К сожалению, не обошлось без жертв. В квартире, где начался пожар обнаружили тело женщины.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине троим шестиклассникам удалось предотвратить масштабный пожар.



Они первые увидели возгорание и не теряя времени сообщили спасателям. Ведь в этот день было очень ветрено и огонь быстро распространялся и существовала угроза возгорания жилых домов, но благодаря действиям 12-летних детей беды удалось избежать.

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