Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в короткій сукні показала підтягнуту фігуру

Дженніфер Лопес є активним користувачем мережі Instagram незважаючи на свою зайнятість. Артистка не тільки багато приділяє часу підготовці до концертів, але ще і почала підкорювати кіноіндустрію в посиленому режимі. Також зірка презентувала власний бренд косметики і почала більше робити акценти на тілі.

Беручи участь у фотосесії Лопес незмінно демонструє свої ноги у всій красі, щоб підкреслити свою привабливу фігуру в 51 рік. Також Дженніфер пишається тим, що може носити такі міні-сукні і показувати бюст без скромності, адже її шкіра все також пружна і підтягнута, немов у молодої моделі.

«Я вірю в SPF, але все одно намагаюся не залишатися на сонці занадто довго», – розповідала Лопес раніше. Також Лопес любить танцювати, тому навіть не вважає заняття тренуванням і спортом займається вранці окремо. А розслабитися зірці допомагає медитація, яку вона практикує щодня вранці і ввечері.

Підтягнута фігура 51 – річної співачки-не випадковість, адже в меню знаменитості немає ні солодкого, ні смаженого, всі страви готуються на пару з найсвіжіших сезонних продуктів.

Ось що пишуть під фото Лопес:

"Ти приголомшливо виглядаєш, Джен; сповнена пристрасті, вишня😍 😍; казково, свіжа і гаряча; богиня❤️; Так чудово😍 😍 😍; ми любимо тебе, Ло! ✨ ; Королева🤎 🤎 🤎 🤎 🤎; чудовий вид!! 🤍 🤍 🤍 ; Королева♥️😍; дивовижна жінка; Боже мій, любов всього мого життя; так красиво🤍; вау, какя розкішна жінка, така лисиця 😻 ніколи не постаріє».

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