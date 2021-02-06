Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в коротком платье показала подтянутую фигуру

Дженнифер Лопес является активным пользователем сети Инстаграм несмотря на свою занятость. Артистка не только много уделяет времени подготовке к концертам, но еще и принялась покорять киноиндустрию в усиленном режиме. Также звезда презентовала собственный бренд косметики и начала больше делать акценты на теле.

Принимая участие в фотосессии Лопес неизменно демонстрирует свои ноги во всей красе, чтобы подчеркнуть свою привлекательную фигуру в 51 год. Также Дженнифер гордится тем, что может носить такие мини-платья и показывать бюст без скромности, ведь ее кожа все также упругая и подтянутая, словно у молодой модели.

«Я верю в SPF, но все равно стараюсь не оставаться на солнце слишком долго», – рассказывала Лопес ранее. Также Лопес любит танцевать, поэтому даже не считает занятие тренировкой и спортом занимается по утрам отдельно. А расслабиться звезде помогает медитация, которую она практикует ежедневно утром и вечером.

Подтянутая фигура 51-летней певицы – не случайность, ведь в меню знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов.

Вот что пишут под фото Лопес:

«Ты потрясающе выглядишь, Джен; Полна страсти, вишня😍😍; Сказочно, свежа и горяча; Богиня ❤️; Так великолепно😍😍😍; Мы любим тебя, Ло! ✨; Королева 🤎🤎🤎🤎🤎; великолепный вид!! 🤍🤍🤍; Королева ♥ ️😍; Удивительная женщина; Боже мой, любовь всей моей жизни; Так красиво 🤍; Вау, какя роскошная женщина, такая лиса 😻 никогда не постареет».

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