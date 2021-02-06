Відома актриса Світлана Ходченкова, яка часто грала ролі у фільмах від «Кварталу 95", підкорила красою на новому фото

Як передає Politeka.net, знімок 37-річна артистка оприлюднила у себе в Instagram.

Перед численною армією шанувальників зірка фільмів "Квартал 95" постала в незвичайному образі. Вона сиділа в довгій чорній сукні, верх якої складався з сітки. Особливу увагу привертає те, що цей наряд не дозволяє одягнути бюстгальтер, так як він неодмінно буде виглядати з-під прозорої тканини.

Компанію зірці склали дві російські актриси, одна з яких Ріната Литвинова.

Шанувальники не залишилися осторонь і почали із захопленням коментувати

"Шикарні", "богині", "краще тріо", - пишуть в мережі.

Як відомо, Світлана Ходченкова є однією з найбільш затребуваних російських актрис. Крім цього, вона знімалася в багатьох фільмах виробництва»Квартал 95".

Раніше ми розповідали, як Світлана Ходченкова в спокусливому боді показав свою головну гордість.

На фото Світлана позує в білому боді, роблячи акцент на шикарних ніжках. На дівчині більше нічого не було, образ Ходченкова доповнила яскравим манікюром.

Красуня залишила волосся розпущеним, дозволивши зняти себе в русі, додавши динамічності кадру.

Фанатам сподобався знімок і вони залишили під ним тисячі лайків.

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