Відома актриса Світлана Ходченкова, яка часто грала ролі у фільмах від «Кварталу 95", підкорила красою на новому фото
Як передає Politeka.net, знімок 37-річна артистка оприлюднила у себе в Instagram.
Перед численною армією шанувальників зірка фільмів "Квартал 95" постала в незвичайному образі. Вона сиділа в довгій чорній сукні, верх якої складався з сітки. Особливу увагу привертає те, що цей наряд не дозволяє одягнути бюстгальтер, так як він неодмінно буде виглядати з-під прозорої тканини.
Компанію зірці склали дві російські актриси, одна з яких Ріната Литвинова.
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Шанувальники не залишилися осторонь і почали із захопленням коментувати
"Шикарні", "богині", "краще тріо", - пишуть в мережі.
Як відомо, Світлана Ходченкова є однією з найбільш затребуваних російських актрис. Крім цього, вона знімалася в багатьох фільмах виробництва»Квартал 95".
Раніше ми розповідали, як Світлана Ходченкова в спокусливому боді показав свою головну гордість.
На фото Світлана позує в білому боді, роблячи акцент на шикарних ніжках. На дівчині більше нічого не було, образ Ходченкова доповнила яскравим манікюром.
Красуня залишила волосся розпущеним, дозволивши зняти себе в русі, додавши динамічності кадру.
Фанатам сподобався знімок і вони залишили під ним тисячі лайків.
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