Российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова рассекретила одно из своих хобби
Откровенный кадр артистка опубликовала в своем Instagram.
Судя по снимку, Светлана Ходченкова в свободное от съемок время занимается танцами на пилоне.
Перед многочисленной армией поклонников звезда фильмов "Квартал 95" предстала в коротких шортиках и топе, который едва прикрывал бюст артистки.
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Дерзкий образ Светлана Ходченкова дополнила черными чулками, а волосы ради жаркого снимка актриса собрала в хвостик.
Помимо этого, популярная российская актриса подобрала под себя ноги, а на заднем плане можно увидеть пилон, на котором, вероятно, Светлана Ходченкова отрывается как может.
Никакой другой подписи к жаркому снимку звезда фильмов "Квартал 95" не оставила. Поэтому неизвестно, в чьей компании актриса занимается танцами на пилоне.
Ранее мы рассказывали, как Светлана Ходченкова в соблазнительном боди показал свою главную гордость.
На фото Светлана позирует в белом боди, делая акцент на шикарных ножках. На девушке больше ничего не было, образ Ходченкова дополнила ярким маникюром.
Красотка оставила волосы распущенными, позволив снять себя в движении, добавив динамичности кадру.
Фанатам понравился снимок и они оставили под ним тысячи лайков.
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