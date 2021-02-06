Известная актриса Светлана Ходченкова, которая часто играла роли в фильмах от «Квартала 95», покорила красотой на новом фото
Как передает Politeka.net, снимок 37-летняя артистка обнародовала у себя в Инстаграм.
Перед многочисленной армией поклонников звезда фильмов "Квартал 95" предстала в необычном образе. Она сидела в длинном черном платье, верх которого состоял из сетки. Особое внимание привлекает то, что этот наряд не позволяет одеть бюстгальтер, так как он непременно будет выглядывать из-под прозрачной ткани.
Компанию звезде составили две российские актрисы, одна из которых Рината Литвинова.
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Поклонники не остались в стороне и принялись с восторгом комментировать
"Шикарные", "Богини", "Лучшее трио", - пишут в сети.
Как известно, Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных российских актрис. Кроме этого, она снималась во многих фильмах производства «Квартал 95».
Ранее мы рассказывали, как Светлана Ходченкова в соблазнительном боди показал свою главную гордость.
На фото Светлана позирует в белом боди, делая акцент на шикарных ножках. На девушке больше ничего не было, образ Ходченкова дополнила ярким маникюром.
Красотка оставила волосы распущенными, позволив снять себя в движении, добавив динамичности кадру.
Фанатам понравился снимок и они оставили под ним тысячи лайков.
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