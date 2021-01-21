Известная актриса и звезда фильмов студии "Квартал 95" Светлана Ходченкова устроила пикантную фотосессию в постели в честь своего дня рождения

21 января актрисе исполнилось 38 лет. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram знаменитая блондинка разместила смелые кадры, на которых она предстала в приспущенной белой рубашке, сетчатых колготках и элегантных туфлях на высоком каблуке. Откровенный наряд подчернкул главное достоинство актрисы — ее роскошные длинные ноги. Растрепанные волосы звезды, ее лучезарная улыбка и динамика сделали снимки невероятно живими.

"Но сначала шампанское... 🥂✨", — игриво подписала кадры Светлана.

Подписчики, среди которых и знаменитости, в комментариях засыпали Ходченкову комплиментами и поздравлениями с днем рождения.





"С Днём Рождения! Оставайтесь и будьте такой же милой, желанной и женственной Красоткой!🌷; Вы - красавица! Самая талантливая Актриса👍С Днём Рождения, Вас!!; С Днём Рождения! Счастья, здоровья,оставайтесь такой же красивой,больших творческих успехов и новых интересных ролей🔥; оставайтесь такой же красоткой и будьте любимы взаимно!; Ну очень красивая актриса!!! 🔥👑; С Днём рождения красавица! Счастья и крепкого здоровья самой страстной женщине нашего кинематографа!", — пишут восторженные поклонники.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" без белья завлекла внушительным декольте, Вера Брежнева оценила.

Как сообщала Politeka, звезда фильмов «Квартала 95» с бокалом в руке обескуражила позой в платье с декольте: «Ох, Светка!»

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова показала свою главную гордость в провокационном боди.