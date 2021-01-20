Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом нежном образе

На фото Светлана позирует в белом боди, делая акцент на шикарных ножках. На девушке больше ничего не было, образ Ходченкова дополнила ярким маникюром. Красотка оставила волосы распущенными, позволив снять себя в движении, добавив динамичности кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы прямо как девочка выглядите на этом фото", "Так нежно и эстетично!", "Молодость, это всегда красиво", "Шикарные, сексуальные, красивые, роскошные, сногсшибательные, длинные, очаровательные ноги!!!", "Где тут два лайка можно поставить?", "Интересный бодик на точеной фигуре Светы", "Ох уж эти волшебные ножки!!!!", "Какая Вы очаровательная!", "Принцесса красоты", "Такая милота", "Лучше всех".

Мы писали, что звезда фильмов студии «Квартал 95» Светлана Ходченкова впечатлила выходкой в платье с декольте и бокалом в руках.

Так, на опубликованной фотографии Ходченкова позирует в черном платье с глубоким декольте, элегантно умостившись и держа в руках бокал с напитком. Образ красотка подчеркнула внушительной цепочкой и броским макияжем.

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