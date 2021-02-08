Відома модель Джоджо Бейба, яку називають копією Кардаш'ян, показала себе під час релаксу
На фото зірка позувала в міні-трусиках і ТОПі, сидячи на колінах на килимі. Волосся Джоджо залишила розпущеним, надівши на них навушники з мікрофоном. В руках Бейба тримала джойстик, а біля красуні можна побачити великий екран з грою. Дівчина розвернулася спиною, хвалячись майже не прикритими сідницями, а язик висунула, роблячи кадр ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Спасибі", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Я люблю тебе", "так, це круто", " я сказав це раніше і скажу ще раз ... Яке абсолютне божество", "хто-небудь хоче зіграти зі мною", " я тебе зараз дякую !!!!", "Бажаю, щоб ти була моєю", "з цього моменту спасибі, Джо, я люблю тебе", "який маленький ротик, який ви бачите".
Відомо, що Джоджо живе в США і є моделлю плюс-сайз. Красуня обожнює публікувати в Instagram відверті фото і вже зібрала понад 10 мільйонів фанатів. Публікації Бейбі набирають десятки тисяч лайків і величезну кількість коментарів, де модель захвалюють.
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