Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото звезда позирует в леопардовом платье и без белья. Красотка снимала себя сверху, демонстрируя пышный бюст. Омович дополнила образ украшениями, которые можно увидеть на шее. Волосы Алена оставила распущенными, а смотрела прямо в камеру. Как можно понять, девушка решила прогуляться по пустыне Сахара. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивое платье выглядит хорошо", "Доброе утро, прекрасная", "Абсолютно великолепно", "То фото, где можно сказать, что именно взгляд огонь. Всё внимание именно на глаза", "Вау, милые красивые глаза и люблю леопарда, наряд бомба", "Лайк, моя мечта", "Хм, выглядеть так должно быть незаконно", "У тебя привлекательные глаза и красивая фотография", "Моя милая девушка Алена, твой француз".

Мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, хорошо проводит время в Египте.

Девушка примерила белый костюм, больше напоминающий спортивное белье. Аккуратный лиф из натуральной ткани подчеркнул бюст шестого размера с выгодной стороны, а велосипедки с необычным дизайном показали худые ноги девушки, делая акцент еще и на стройной талии.

Напомним, украинская Кардашьян спустила шорты и показала ягодицы после увеличения

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян появилась на улице, едва прикрыв бюст шестого размера

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян огорошила видом без мейкапа и в слишком маленьком бикини



