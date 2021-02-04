Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя без макияжа

На фото красотка позировала в бикини, которое было из крошечных клочков ткани. Девушка оставила волосы распущенными, а позировала перед зеркалом, хвастаясь внешностью без макияжа и пышным бюстом, который практически ничем не был прикрыт. Кадр получился максимально горячим и зажигающим, ведь Алена выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Буду для разнообразия фото без фейстюна загружать, чтобы хейтеры не обсирались в комментах", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот скажите,такое правда кому-то нравится?", "Натуральная красота - прекрасно", "Больно на это смотреть, как ещё кожа выдерживает такой нагрузки", "Тебя тяжело узнать (не оскорбление)", "Я думаю, так выглядят только ангелы".

Мы писали, что популярная модель Алена Омович похвасталась отдыхом на берегу.

В этот раз модель записала стори, позируя на берегу. Алена легла на песок, едва не вывалив пышный бюст шестого размера из крохотного бикини. Для придания образу больше пикантности, модель приспустила с плеч бретельки.

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