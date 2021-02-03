Скандальная украинская модель Алена Омович похвасталась завтраком с роскошным видом, неожиданно изменив свой привычный образ

Инста-дива, которая из-за своей фигуры стала известна как «украинская Кардашьян», поделилась новым снимком со своего отдыха в Египте. Об этом сообщает Politeka.net.

Омович прославилась благодаря своей любви к пластическим операциям и максимально откровенным образам, в которых ее тело видно в самых вызывающих подробностях. Однако, на новом фото модель предстала в неожиданно приличном образе.

Так, Омович показала, как завтракает на фоне пирамид в простом повседневном наряде. На ней черные шорты и топик, серая толстовка, а также бежевые угги. Такая теплая обувь на солнечном курорте удивила многих поклонников красотки.

В комментариях активно обсуждают новое фото Омович.

«Там что холодно? или почему угги тогда?», «Красотка какая», «Реально супер», «Главное ножки чтобы в тепле», «Как красиво на таком фоне», «С этой мадам с головой что то не так , в минус она голая Фоткается а тут», «Вид идеальный», «Пусть будет ещё много уникальных завтраков», «Алена, ты такая , какой хочешь быть и это супер! Богиня», «Здесь очень похожа на Монику Беллуччи. Хороша в общем», - пишут люди.

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