Скандальная украинская модель Алена Омович похвасталась завтраком с роскошным видом, неожиданно изменив свой привычный образ
Инста-дива, которая из-за своей фигуры стала известна как «украинская Кардашьян», поделилась новым снимком со своего отдыха в Египте. Об этом сообщает Politeka.net.
Омович прославилась благодаря своей любви к пластическим операциям и максимально откровенным образам, в которых ее тело видно в самых вызывающих подробностях. Однако, на новом фото модель предстала в неожиданно приличном образе.
Так, Омович показала, как завтракает на фоне пирамид в простом повседневном наряде. На ней черные шорты и топик, серая толстовка, а также бежевые угги. Такая теплая обувь на солнечном курорте удивила многих поклонников красотки.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Меган Маркл жестко унизила Кейт Миддлтон, во дворце громкий переполох: "Об этом не просили..."
Массовый пожар вспыхнул в Харькове, жуткие кадры: "больше пяти часов борьбы..."
Новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета, видео
Масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры: кадры с места ЧП
В комментариях активно обсуждают новое фото Омович.
«Там что холодно? или почему угги тогда?», «Красотка какая», «Реально супер», «Главное ножки чтобы в тепле», «Как красиво на таком фоне», «С этой мадам с головой что то не так , в минус она голая Фоткается а тут», «Вид идеальный», «Пусть будет ещё много уникальных завтраков», «Алена, ты такая , какой хочешь быть и это супер! Богиня», «Здесь очень похожа на Монику Беллуччи. Хороша в общем», - пишут люди.
Напомним, украинская Кардашьян выставила напоказ силиконовые формы в черном микро-бикини: "Что-то свое есть?".
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян потрясла "арбузами" в белом лифчике и поделилась планами на отпуск: "Буду бесить худобой и...".
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян выкатила "шары" в неприличном купальнике из полосочек: "Бедные мужчины".