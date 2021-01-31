Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала, как загорает в Египте

С самого начала ведения своего блога в Инстаграм Омович пришлось столкнуться с серьезной критикой, связанной со своими злоупотреблениями пластикой и в целом процедурами для улучшения внешности: ботоксом, филлерами и тд. Сравнивая фото модели до и после хирургических вмешательств, поклонники девушку не узнают.

Сейчас Алена отдыхает в Египте, откуда делится смелыми фото и показывает, как снова изменилась ее фигура. Недавно модель выставила кадры, на которых загорает и нежится на солнце. Перед объективом Омович покрутилась и удивила неестественностью своего бюста.

До пластики у модели был лишь первый размер, а теперь шестой. Увеличенные губы, четко вылепленные скулы и измененная форма носа превратила лицо знаменитости в кукольное, но самой ей нравится.

Также блогер не обращает внимания на нелестные отзывы и советы больше есть, ведь она любит себя и не считает проблемой стремление к своему идеалу. На втором фото Алена с гордостью сверкала тонкими ногами, показывая себя со стороны.

Также Омович блеснула фигурой в черном платье из сеточки и такого же цвета белье без лямок. Лаконичный, но пикантный образ сразу подчеркнул бюст шестого размера и ягодицы модели, в которые она поставила импланты.

«Седьмое чудо света : пирамиды и мумия 🤣; Oh my!!!!; Образ👍!💥 красота😻; Шедевральное фото.🤘 очень приличное.👍; Красотка 🖤; Атмосферно😍; Вам очень идёт этот образ 😍; Прикольный наряд😍; Шамаханская царица; Красотка как всегда😍 бедные мужчины Абажать ❤️; Вы очень хорошо смотритесь на фоне пирамид!😍; Мумия зачет», - написали пользователи сети.

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