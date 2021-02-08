Известная модель Джоджо Бейба, которую называют копией Кардашьян, показала себя во время релакса

На фото звезда позировала в мини-трусиках и топе, сидя на коленках на ковре. Волосы Джоджо оставила распущенными, надев на них наушники с микрофоном. В руках Бейба держала джойстик, а возле красотки можно увидеть большой экран с игрой. Девушка развернулась спиной, хвастаясь почти не прикрытыми ягодицами, а язык высунула, делая кадр еще более горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя", "да, это круто", "Я сказал это раньше и скажу еще раз ... Какое абсолютное божество", "Кто-нибудь хочет сыграть со мной", "Я тебя сейчас благодарю !!!!", "Желаю, чтобы ты была моей", "С этого момента спасибо, Джо, я люблю тебя", "Какой маленький ротик, который вы видите".

Известно, что Джоджо живет в США и является моделью плюс-сайз. Красотка обожает публиковать в Инстаграм откровенные фото и уже собрала более 10 миллионов фанатов. Публикации Бейби набирают десятки тысяч лайков и огромное количество комментариев, где модель захваливают.

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