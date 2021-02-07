Відома українська тенісистка Марта Костюк, яка перемогла на Відкритому чемпіонаті США 2017, показала стрункі ніжки в короткій спортивній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Марти у соцмережі.
Так, в акаунті спортсменки з'явилось декілька фото, на яких вона позує на балконі хмарочоса. Дівчина прогулювалась у спортивній коротенькій сукні і куртці.
Вона також вказала геолокацію - фото було зроблене в Австралії.
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У коментарях Марту засипали компліментами, не стримуючи емоцій.
"Ммм гаряча", "Гаряча дівчинка", "Наша чемпіонка", "Мило", "Модель", "Талановита і красива теж, рідкісна комбінація", "Неймовірна", "Чудово виглядаєш", "Просто красуня", "Не можу тобою намилуватись", "Така щира посмішка", "Ти шикарна", "Чудового вечора тобі, красуне", - пишуть у коментарях.
Раніше ми розповідали, що висхідна зірка українського тенісу Марта Костюк у першому поєдинку на US Open не залишила шансів росіянці Дар'ї Касаткіній у 2 сетах. Матч закінчився перемогою Українки з рахунком 6: 1, 6: 2. Зазначимо, що російські експерти вважали, що росіянка легко зможе одержати перемогу над представницею України, оскільки Марті Костюк нібито "не вистачає досвіду".
Нагадаємо, що Марта Костюк розповіла, як ночувала з людьми на Майдані
А ще Politeka писала, що українка виграла престижний турнір з тенісу
Також Politeka повідомляла, що українські тенісистки знищили суперниць у вирішальному поєдинку