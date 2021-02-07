Известная украинская теннисистка Марта Костюк, победившая на Открытом чемпионате США 2017, показала стройные ножки в коротком спортивном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Марты в соцсети.
Так, в аккаунте спортсменки появилось несколько фото, на которых она позирует на балконе небоскреба. Девушка прогуливалась в спортивном коротеньком платье и куртке.
Она также указала геолокацию - фото было сделано в Австралии.
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В комментариях Марту засыпали комплиментами, не сдерживая эмоций.
"Ммм горячая", "Горячая девочка", "Наша чемпионка", "Мило", "Модель", "Талантливая и красивая тоже, редкая комбинация", "Невероятная", "Прекрасно выглядишь", "Просто красавица", "Не могу тобой налюбоваться", "Такая искренняя улыбка", "Ты шикарная", "Чудесного вечера тебе, красавица", - пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк в первом поединке на US Open не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной в двух сетах. Матч закончился победой Украинки со счетом 6:1, 6:2. Отметим, что российские эксперты считали, что россиянка легко сможет одержать победу над представительницей Украины, поскольку Марте Костюк якобы "не хватает опыта".
Напомним, что Марта Костюк рассказала, как ночевала с людьми на Майдане
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