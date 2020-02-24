Марта Костюк выиграла турнир в Каире в одиночном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир ITF в Каире с призовым фондом $60 тысяч

В матче за титул одиночного разряда 17-летняя Марта не оставила шансов 22-летней Алене Большовой, которая представляет Испанию (№108 в рейтинге WTA). Оба сета в финале прошли с неоспоримым преимуществом Костюк, которая проиграла в итоге лишь один гейм. Счет матча – 6:1, 6:0.

Костюк праздновала победу и в парном разряде в Каире, где выступала в дуэте с россиянкой Камилой Рахимовой. В финале они победили тандем украинки Анастасии Шошиной и Паулы Кании из Польши. Матч длился 75 минут и закончился со счетом 6:3, 2:6, 10-6.

Марта Костюк в рейтинге WTA поднялась с 168-го места на 141-е.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.

Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.

Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.

Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.

Эшли Барти — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наоми Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Элина Свитолина — 6 126 335$

В прошлом году сумма призовых Элины Свитолиной составила чуть больше 4 миллионов долларов.

Всего за карьеру украинская теннисистка уже заработала более 19 миллионов долларов.

Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.

Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.

Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.