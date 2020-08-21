Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что некоторые спортсмены не владеют достаточным количеством информации, чтобы говорить о политике

Своим мнением она поделилась в интервью на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

"Не знаю, есть ли смысл спрашивать таких молодых людей и спортсменов о глобальных политических вопросах. Я не говорю, что спортсмены не имеют к этому никакого отношения.

Я просто считаю, что они владеют слишком ограниченным количеством информации. Чтобы иметь какое-то понятие о политике, нужно владеть огромным ее количеством, потому что иначе можно кого-то обидеть и стать врагом народа. Я патриотка, но мне только 18 лет, и я думаю, что достаточно знать о том, что я ночевала на Майдане с людьми", – заявила Костюк.

Недавно мы писали, что украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) рассказал, что думает об отношениях России и Украины.

Также он сообщил, почему согласился на сотрудничество с россиянином Александром Поветкиным.

"Меня очень беспокоит, что у нас с Россией настолько тяжелые отношения. Да, правительство России ведет очень агрессивную политику в отношении Украины. Но я знал, куда еду. Я знал, что Александр Поветкин с большим уважением относится к Украине и украинцам.

Я решил принять приглашение и отправиться в тренировочный лагерь Александра. Понимал, что получу опыт от работы с легендарным спортсменом, олимпийским чемпионом и одним из лучших супертяжеловесов мира", – цитирует слова Шевадзуцкого издание Tribuna.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".