Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як проводить вечір вдома зі своїми подругами

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, Настя влаштувала собі тихий затишний вечір в колі близьких людей.

"Наш недільний вайб: посиденьки вдома з близькими, розмови про все на світі і такий затишок. Всім серцем люблю такі вихідні і те тепло, яке після них відчуваєш", - написала співачка.

Вона додала, що завдяки близьким людям отримує енергію і неповторні емоції.

"Тому час з ними - безцінний", - підкреслила Настя.

На фото вона сидить на дивані в компанії своїх подруг. На руках співачка тримає свою собачку Мімі. На фото Каменських виглядає по-домашньому просто і розслаблено. Зірка одягнена в просту толстовку і шорти. Вона сидить, широко розставивши ноги і поклавши між ними подушку.

Шанувальники знаменитості не змогли пройти повз її пост.

"Вибачте, ну ви хоча б вибачилися перед Тіною Кароль. Оля Полякова вже це зробила", "дивлюся фото і сльози навертаються. Мої рідні живу за 2 тис км від мене, шалено сумую", "Хороший вечір в компанії близьких людей", "прекрасні дівчатка, Лев і собачульки", "вельми шикарно сидите", - пишуть люди.

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