Читайте про головні прикмети і традиції цього дня

Дізнайтеся, яке свято 9 лютого 2020 і що сьогодні не можна робити

9 лютого-40-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 325 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 27 січня Юліанського календаря.

Politeka.net розповість про головні прикмети на 9 лютого.

Яке сьогодні свято

9 лютого всі православні християни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого також як архієпископ Константинопольський. Цей святий є одним з найбільш шанованих в православ'ї, він прославився добрими справами.

Іоанну Златоусту молилися просячи збільшення розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які в розпачі і перебувають на роздоріжжі.

Крім того, в цей день світ відзначає День народження стриптизу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний День Піци, Міжнародний день стоматолога і неділю аутизму, а також Всесвітній день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів.

Що можна робити 9 лютого

У цей день варто поминати близьких і готувати ритуальні страви.

Вважається, що Златоустов день прекрасно підходить для лікування зубного болю.

Саме час попросити розуму для навчання, роботи або будь-яких інших важливих рішень.

9 лютого потрібно розпалити вогонь в печі або каміні. Якщо це зробити, в сім'ї буде достаток, мир і спокій протягом цілого року.

Суворі заборони на 9 лютого

У цей день строго-настрого не можна дарувати і отримувати подарунки. Це віщувало біду. Така заборона, зокрема, пов'язана з тим, що саме 9 лютого відбуваються найгірші псування і наговори.

Крім того, поганою ідеєю на Іоанна Златоуста є мити голову.

Народні прикмети на 9 лютого

Хмари швидко йдуть у напрямку вітру-прикмета того, що снігу не буде. Якщо ж вони рухаються проти вітру - це призведе до снігопадів.

Низьке небо 9 лютого-настануть холоди.

Обпектися, спіткнутися і порізатися 9 лютого – погана прикмета.

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