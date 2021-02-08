Узнайте, какой праздник 9 февраля 2020 и что сегодня нельзя делать
9 февраля - 40-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 325 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 января Юлианского календаря.
Politeka.net расскажет о главных приметах на 9 февраля.
Какой сегодня праздник
9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский. Этот святой является одним из самых почитаемых в православии, он прославился добрыми делами.
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Иоанну Златоусту молились прося прибавления разума, помочь в духовном развитии, поиске себя, благополучия в семье. Архиепископа также считают заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.
Кроме того, в этот день мир отмечает День рождения стриптиза, Всемирный день брака, Международный день пиццы, Международный день стоматолога и Воскресенье аутизма, а также Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов.
Что можно делать 9 февраля
В этот день стоит поминать близких и готовить ритуальные блюда.
Считается, что Златоустов день прекрасно подходит для лечения зубной боли.
Самое время попросить ума для обучения, работы или любых других важных решений.
9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.
Строгие запреты на 9 февраля
В этот день строго-настрого нельзя дарить и получать подарки. Это предвещало беду. Такой запрет, в частности, связан с тем, что именно 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры.
Кроме того, плохой идеей на Иоанна Златоуста является мыть голову.
Народные приметы на 9 февраля
Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они движутся против ветра – это приведет к снегопадам.
Низкое небо 9 февраля – наступят холода.
Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля – плохая примета.
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