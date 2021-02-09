Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Анастасія позувала в обтягуючому закритому купальнику, який не зміг приховати сідниці і пишний бюст, який прямо вивалювався з нього. Образ Квітко доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Красуня спокусливо вигнуалсь, виставляючи "персики" вперед, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "дуже гаряча", "Моя любов Анастасія", "найгарячіша дівчина на землі", "разом багато краси", "безумовно красиво", "Дівчина, ти завжди куриш гаряче, ой супер", "маленька дівчинка", " так Настінна ти просто в кайф вся!", "Ви зберігаєте надію", "красива Топ-кішка, спокуслива, чудова, Божественна, красива, жінка", "Приголомшлива картинка, одна з моїх улюблених".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, заворожила обсягами в мікро-бікіні.

Модель присіла на коліна, злегка розставивши ніжки. Крихітний ліфчик у вигляді маленьких трикутників натягнувся на пишному бюсті, навряд чи його прикриваючи.

Нагадаємо, Російська Кардашьян не змогла вмістити величезний бюст в "хиже" бікіні

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