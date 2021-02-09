Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото Анастасия позировала в обтягивающем закрытом купальнике, который не смог скрыть ягодицы и пышный бюст, который прямо вываливался из него. Образ Квитко дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными. Красотка соблазнительно выгнуалсь, выставляя "персики" вперед, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Очень горячая", "Моя любовь Анастасия", "Самая горячая девушка на земле", "Вместе много красоты", "Определенно красиво", "Девушка, ты всегда куришь горячо, ой супер", "маленькая девочка", "Да Настёна ты просто в кайф вся!", "Вы сохраняете надежду", "Красивая топ-кошка, соблазнительная, дивная, божественная, красивая, женщина", "Потрясающая картинка, одна из моих любимых".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, заворожила объемами в микро-бикини.

Модель присела на колени, слегка расставив ножки. Крохотный лифчик в виде маленьких треугольников натянулся на пышном бюсте, едва ли его прикрывая.

Напомним, русская Кардашьян не смогла вместить огромный бюст в "хищное" бикини

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян укротила "жеребца" роскошными "булочками" в мини

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян без лифчика похвасталась своим необъятным богатством, показав главное



