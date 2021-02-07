Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

Красотка позировала в прозрачном парео, которое подвязала на ягодиц, и "хищном" бикини, которое состояло частично из веревочек. Девушка в таком виде гуляла по пляжу, оставив волосы распущенными. Анастасия не смущалась пышных форм, поэтому на снимке можно легко оценить пышный бюст Квитко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды в социальных сетях.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Великолепная любовь", "Так тихо", "Замечательная задница", "Ты действительно моя платоническая любовь. Всего наилучшего, чтобы вы были очень счастливы", "Прекрасная принцесса", "Всегда люблю тебя, моя королева", "Красивая и чудесная моя дорогая Анастасия", "Растопит даже снег".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко похвасталась на отдыхе идеальной фигурой.

В небесно-голубом бикини с белой сеточкой, надетой как платье, Анастасия повернулась к камере боком и отвернула голову от объектива, делая акцент на фигуре. Огромных размеров бедра и бюст в сочетании с тонкой талией сразу привлекли внимание к себе.

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